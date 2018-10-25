"ПСЖ" ушел от поражения благодаря забитому голу на 93-й минуте в ворота "Наполи"

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Завершились матчи III тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает Report, во второй игровой день состоялось 8 встреч.

Главный матч дня проходил в Париже между местным "ПСЖ" и итальянским "Наполи". Матч на стадионе Park de Prince закончился со счетом 2: 2.

Авторами голов в составе "Наполи" стали Лоренцо Инсинье, Дрис Мертенс и Мариу Руй, который отметился забитым мячом в собственные ворота. В компенсированное время матча игрок "ПСЖ" Анхель Ди Мария сравнял счёт в этом матче.

Результаты других матчей:

Лига чемпионов, III раунд

Группа А

"Боруссия Дортмунд" (Германия) - "Атлетико Мадрид" (Испания) - 4: 0

Голы - 1: 0 - Витцель- 38, 2: 0 - Геррейру - 73, 3: 0 - Санчо - 83, 4: 0 - Геррейру - 89

"Брюгге" (Бельгия) - "Монако" (Франция) - 1: 1

Гол 0: 1 - Силла - 31, 1: 1 - Угсли - 39

Группа В

"Барселона" (Испания) - "Интер" (Италия) - 2: 0

Голы: 1: 0 - Рафиня - 32, 2-0 - Альба - 83

"ПСВ" (Нидерланды) - "Тоттенхэм" (Англия) - 2: 2

Голы: 1: 0 - Лосано - 29, 1: 1 - Лукас Мура - 39, 1: 2 - Кейн - 54, 2: 2 - де Юн - 87

Группа С

"Ливерпуль" (Англия) - "Црвена Звезда" (Сербия) - 4: 0

Голы: 1: 0 - Фирмино - 20, 2: 0 - Салах - 45, 3: 0 - Салах - 51 (пен), 4: 0 - Мане - 80

"ПСЖ" (Франция) - "Наполи" - 2: 2

Голы: 0: 1 - Инсинье - 29, 1: 1 - Руй - 61 (автогол), 1: 2 - Мертенс - 77, 2: 2 - Ди Мария - 90 + 3

Группа D

"Локомотив" (Россия) - "Порту" (Португалия) - 1: 3

Голы: 0: 1 - Марега - 26 (ручка), 0: 2 - Эррера - 35, 1: 2 - Миранчук - 38, 1: 3 - Корона - 47

"Галатасарай" (Турция) - "Шальке-04" (Германия) - 0-0

3-й раунд Лиги чемпионов начался накануне.