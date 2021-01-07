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ПСЖ сыграл вничью в дебютном матче Почеттино

ПСЖ сыграл вничью в дебютном матче Почеттино В матче 18-го тура французской Лиги 1 "Сент-Этьен" сыграл вничью с "Пари Сен-Жерменом".
Футбол
7 января 2021 г. 04:24
ПСЖ сыграл вничью в дебютном матче Почеттино

В матче 18-го тура французской Лиги 1 "Сент-Этьен" сыграл вничью с "Пари Сен-Жерменом".

Как передает Report, встреча проходила на стадионе "Жеффруа-Гишар" в Сент-Этьене и завершилась - 1:1.

На 19-й минуте счет открыл полузащитник Ромен Амума. Спустя три минуты Мойзе Кин восстановил равновесие.

ПСЖ набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Франции. "Сент-Этьен" (19) располагается на 14-м месте.

2 января "Пари Сен-Жермен" объявил о назначении Маурисио Почеттино на пост главного тренера. 48-летний специалист подписал контракт до 30 июня 2022 года с возможностью продления на один год. Аргентинец сменил немецкого специалиста Томаса Тухеля, отправленного в отставку 29 декабря 2020 года.

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