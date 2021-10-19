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ПСЖ столкнулся с серьезной потерей перед матчем Лиги чемпионов

ПСЖ столкнулся с серьезной потерей перед матчем Лиги чемпионов Форвард "ПСЖ" Мауро Икарди вошел в заявку на сегодняшний матч Лиги чемпионов против "РБ Лейпциг". Однако нападающий не будет принимать участия в этом поединке.
Футбол
19 октября 2021 г. 20:15
ПСЖ столкнулся с серьезной потерей перед матчем Лиги чемпионов

Форвард "ПСЖ" Мауро Икарди вошел в заявку на сегодняшний матч Лиги чемпионов против "РБ Лейпциг". Однако нападающий не будет принимать участия в этом поединке.

Как сообщает Report со ссылкой на L’Équipe, отмечается, что аргентинец пропустит игру, потому что плохо себя чувствует после расставания с женой Вандой Нарой.

При этом, главный тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино рассчитывал на форварда в предстоящей встрече.

17 октября Ванда заявила об измене нападающего в своих соцсетях. Позже она удалила из своего профиля все фотографии с мужем.

Матч "ПСЖ" - "Лейпциг" пройдет 19 октября и начнется в 23.00 по бакинскому времени.

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