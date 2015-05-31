Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ «ПСЖ» стал обладателем Кубка Франции, в финале турнира победив «Осер».

Как передает Report, встреча проходила в Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс» и завершилась со счётом 0:1.

Единственный гол в середине второго тайма забил Эдинсон Кавани, результативная передача на счету Грегори ван дер Вила.

«ПСЖ» в девятый раз в своей истории стал обладателем Кубка Франции. В последний раз парижане выигрывали этот трофей пять лет назад. Рекордсменом является «Марсель», выигрывавший Кубок Франции 10 раз.

«ПСЖ» стал первым клубом, выигравшим за один сезон чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также Кубок французской лиги.

Кубок Франции. Финал

Осер (Осер) – ПСЖ (Париж) – 0:1

Голы: Кавани, 64 (0:1).