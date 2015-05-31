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    ​ПСЖ стал обладателем Кубка Франции

    В последний раз парижане выигрывали этот трофей пять лет назад

    Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ «ПСЖ» стал обладателем Кубка Франции, в финале турнира победив «Осер».

    Как передает Report, встреча проходила в Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс» и завершилась со счётом 0:1.

    Единственный гол в середине второго тайма забил Эдинсон Кавани, результативная передача на счету Грегори ван дер Вила.

    «ПСЖ» в девятый раз в своей истории стал обладателем Кубка Франции. В последний раз парижане выигрывали этот трофей пять лет назад. Рекордсменом является «Марсель», выигрывавший Кубок Франции 10 раз.

    «ПСЖ» стал первым клубом, выигравшим за один сезон чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также Кубок французской лиги.

    Кубок Франции. Финал

    Осер (Осер) – ПСЖ (Париж) – 0:1

    Голы: Кавани, 64 (0:1).

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