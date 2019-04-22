ПСЖ стал чемпионом Франции в 8-й раз за историю

Футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) в восьмой раз за историю стал чемпионом Франции.

Как передаёт Report, парижская команда досрочно стала чемпионом, после того как в 23-ем туре находившийся на второй строчке таблицы "Лилль" сыграл на выезде в безголевую ничью с "Тулузой". ПСЖ в свою очередь у себя дома одержал победу над "Монако" со счётом 3:1.

Таким образом, за 5 туров до окончания чемпионата ПСЖ набрал 84 очка и стал недосягаемым для "Лилля", у которого 65 очков.

Отметим, что это второй к ряду чемпионский титул для столичного клуба и первый для главного тренера Томаса Тухеля.