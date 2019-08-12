ПСЖ согласился обменять Неймара на футболиста "Барселоны" Коутиньо с доплатой

Французский футбольный клуб ПСЖ согласился обменять бразильского нападающего Неймара на бразильского полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо с доплатой со стороны испанцев.

Как передаёт Report, об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, на следующей неделе "Барселона" может сделать официальное предложение парижскому клубу. Сам Неймар хочет вернуться в "Барселону". Также ПСЖ интересуется аргентинским нападающим итальянского "Ювентуса" Пауло Дибалой и хочет укрепить вратарскую позицию.

Ранее сообщалось, что мадридский "Реал" вступил в активную фазу переговоров с ПСЖ по поводу трансфера Неймара.