ПСЖ сенсационно проиграл аутсайдеру

В матче 29-го тура французской Лиги 1 один из лидеров чемпионата ПСЖ принимал "Нант", находящийся в зоне вылета

В матче 29-го тура французской Лиги 1 один из лидеров чемпионата ПСЖ принимал "Нант", находящийся в зоне вылета.

Как передает Report, встреча проходила на стадионе "Парк-де-Пренс" в Париже и завершилась со счётом 1:2.

В первом тайме ПСЖ владел полным игровым преимуществом. На 42-й минуте Юлиан Дракслер открыл счёт в матче. Во второй половине встречи территориальное превосходство осталось на стороне парижан, но в плане содержательности атак "Нант" смотрелся предпочтительнее. Так, на 59-й минуте центральный нападающий гостей Рандаль Коло Муани сравнял счёт. А на 71-й минуте Моузес Саймон вывел "Нант" вперёд. ПСЖ пытался организовать финальный штурм, но результатов это не принесло. Финальный свисток арбитра зафиксировал сенсационную победу "канареек".

ПСЖ в 29 матчах набрал 60 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице Лиги 1. "Нант" (27) — на 18-м месте. Лидирует в чемпионате Франции "Лилль" (63).