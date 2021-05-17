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ПСЖ разгромил "Реймс"

ПСЖ разгромил "Реймс" В матче 37-го тура французской Лиги 1 "Пари Сен-Жермен" разгромил "Реймс"
Футбол
17 мая 2021 г. 05:22
ПСЖ разгромил Реймс

В матче 37-го тура французской Лиги 1 "Пари Сен-Жермен" разгромил "Реймс".

Как передает Report, встреча проходила на стадионе "Парк де Пренс" в Париже и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

На 10-й минуте встречи гости остались в меньшинстве — красную карточку получил защитник Юнис Абдельхамид. Спустя три минуты нападающий ПСЖ Неймар открыл счёт, реализовав пенальти. На 24-й минуте форвард парижан Килиан Мбаппе удвоил преимущество хозяев. На 68-й минуте Маркиньос с передачи Неймара забил третий гол ПСЖ. Точку в матче поставил Мойзе Кин – 4:0.

ПСЖ в 37 матчах набрал 79 очков и занимает второе место в турнирной таблице французской Лиги 1. Перед последним туром столичный клуб отстает от "Лилля" на 1 очко. "Реймс" (42) находится на 13-м месте.

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