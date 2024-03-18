"ПСЖ" разгромил "Монпелье" благодаря хет-трику Мбаппе в матче Лиги 1

Завершился матч 26-го тура французской Лиги 1, в котором встречались "Монпелье" и "ПСЖ". Игра проходила на стадионе "Стад де ла Моссон" (Монпелье, Франция).

Завершился матч 26-го тура французской Лиги 1, в котором встречались "Монпелье" и "ПСЖ". Игра проходила на стадионе "Стад де ла Моссон" (Монпелье, Франция).

Как передает Report , в статусе главного арбитра встречи выступил Флоран Батта. Гости одержали победу в матче со счётом 6:2.

На 14-й минуте матча гол забил полузащитник "ПСЖ" Витинья с передачи Килиана Мбаппе. На 22-й минуте забил уже сам французский нападающий с передачи своего соотечественник Рандаля Коло Муани. На 30-й минуте нападающий Арно Норден сократил отставание хозяев в счёте, а на 45+2-й минуте Тежи Саванье с пенальти сделал счёт равным. На 50-й минуте Мбаппе оформил дубль. Ему ассистировал Баркола. Через три минуты полузащитник "ПСЖ" Ли Кан Ин с передачи Коло Муани увеличил преимущество гостей. На 63-й минуте Мбаппе оформил хет-трик. Ассистировал нападающему Витинья. На 86-й минуте окончательный счёт в матче установил игрок парижан Нуну Мендеш.

"ПСЖ" занимает первое место в турнирной таблице Лиги 1 сезона-2023/2024. Команда набрала 59 очков за 26 матчей. "Монпелье" находится на 14-м месте, заработав 26 очков.