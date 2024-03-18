О нас

"ПСЖ" разгромил "Монпелье" благодаря хет-трику Мбаппе в матче Лиги 1

"ПСЖ" разгромил "Монпелье" благодаря хет-трику Мбаппе в матче Лиги 1 Завершился матч 26-го тура французской Лиги 1, в котором встречались "Монпелье" и "ПСЖ". Игра проходила на стадионе "Стад де ла Моссон" (Монпелье, Франция).
Футбол
18 марта 2024 г. 01:58
ПСЖ разгромил Монпелье благодаря хет-трику Мбаппе в матче Лиги 1

Завершился матч 26-го тура французской Лиги 1, в котором встречались "Монпелье" и "ПСЖ". Игра проходила на стадионе "Стад де ла Моссон" (Монпелье, Франция).

Как передает Report, в статусе главного арбитра встречи выступил Флоран Батта. Гости одержали победу в матче со счётом 6:2.

На 14-й минуте матча гол забил полузащитник "ПСЖ" Витинья с передачи Килиана Мбаппе. На 22-й минуте забил уже сам французский нападающий с передачи своего соотечественник Рандаля Коло Муани. На 30-й минуте нападающий Арно Норден сократил отставание хозяев в счёте, а на 45+2-й минуте Тежи Саванье с пенальти сделал счёт равным. На 50-й минуте Мбаппе оформил дубль. Ему ассистировал Баркола. Через три минуты полузащитник "ПСЖ" Ли Кан Ин с передачи Коло Муани увеличил преимущество гостей. На 63-й минуте Мбаппе оформил хет-трик. Ассистировал нападающему Витинья. На 86-й минуте окончательный счёт в матче установил игрок парижан Нуну Мендеш.

"ПСЖ" занимает первое место в турнирной таблице Лиги 1 сезона-2023/2024. Команда набрала 59 очков за 26 матчей. "Монпелье" находится на 14-м месте, заработав 26 очков.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Премьер-лига: Карабах на выезде обыграл Туран Товуз
Премьер-лига: "Карабах" на выезде обыграл "Туран Товуз"
17 марта 2024 г. 18:58
Сборная Азербайджана проиграла и во второй игре
Сборная Азербайджана проиграла и во второй игре
17 марта 2024 г. 15:36
Президент АФФА ознакомился с состоянием стадиона Агсу
ФотоПрезидент АФФА ознакомился с состоянием стадиона Агсу
17 марта 2024 г. 14:32
Представитель АФФА получила новое назначение от УЕФА
Представитель АФФА получила новое назначение от УЕФА
17 марта 2024 г. 13:41
Андрей Лунев: Самый драматичный матч в моей карьере был против Байера-04
Андрей Лунев: Самый драматичный матч в моей карьере был против "Байера-04"
17 марта 2024 г. 12:18
Вратарь Карабаха имел возможность сыграть в английской премьер-лиге
Вратарь "Карабаха" имел возможность сыграть в английской премьер-лиге
17 марта 2024 г. 11:37
Стала известна зарплата главы ФИФА
Стала известна зарплата главы ФИФА
17 марта 2024 г. 10:52
Карло Анчелотти стал вторым тренером в истории Реала с 200 победными матчами
Карло Анчелотти стал вторым тренером в истории "Реала" с 200 победными матчами
17 марта 2024 г. 10:30
Легионер Карабаха: Мы написали историю
Легионер "Карабаха": Мы написали историю
17 марта 2024 г. 10:05
Премьер-лига: Туран Товуз примет Карабах, Сабах на выезде сыграет с Сумгайытом
Премьер-лига: "Туран Товуз" примет "Карабах", "Сабах" на выезде сыграет с "Сумгайытом"
17 марта 2024 г. 09:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi