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    ПСЖ разгромил Монако и вышел в финал Кубка Франции

    Встреча, проходившая в Париже, завершилась со счетом 5:0

    Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ «ПСЖ» разгромил «Монако» в полуфинальном матче Кубка Франции по футболу.

    Как передает Report, встреча, проходившая в Париже, завершилась со счетом 5:0.

    В составе столичного клуба мячи в прошедшем поединке забили Юлиан Дракслер, Эдинсон Кавани, Блез Матюиди и Маркиньос. Еще однажды гости отправили снаряд в собственные ворота.

    Таким образом, «ПСЖ» вышел в финал турнира, где сыграет с «Анже».

    Кубок Франции. 1/2 финала

    «ПСЖ» (Париж) — «Монако» (Монако) — 5:0

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