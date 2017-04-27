ПСЖ разгромил Монако и вышел в финал Кубка Франции

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ «ПСЖ» разгромил «Монако» в полуфинальном матче Кубка Франции по футболу.

Как передает Report, встреча, проходившая в Париже, завершилась со счетом 5:0.

В составе столичного клуба мячи в прошедшем поединке забили Юлиан Дракслер, Эдинсон Кавани, Блез Матюиди и Маркиньос. Еще однажды гости отправили снаряд в собственные ворота.

Таким образом, «ПСЖ» вышел в финал турнира, где сыграет с «Анже».

Кубок Франции. 1/2 финала

«ПСЖ» (Париж) — «Монако» (Монако) — 5:0