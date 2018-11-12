"ПСЖ" разгромил "Монако" благодаря хет-трику Кавани

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ «ПСЖ» одержал крупную победу в матче 13-го тура французской Лиги 1 с «Монако».

Как передает Report, встреча прошла в Фонвьее на стадионе «Луи II» и закончилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

В первом тайме форвард Эдинсон Кавани оформил дубль, отличившись на 4-й и 11-й минутах. В начале второго тайма Кавани забил третий мяч. Автором ещё одного гола стал нападающий Неймар, реализовавший пенальти на 64-й минуте.

Победная серия парижского клуба в нынешнем сезоне чемпионата Франции достигла 13 матчей. Команда Томаса Тухеля ещё не потеряла ни одного очка. Для «Монако» это поражение стало шестым в последних семи встречах. Серия монегасков без побед достигла 12 матчей (8 поражений и 4 ничьи).

«ПСЖ», набрав 39 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице Лиги 1, «Монако» (7) занимает предпоследнее место.