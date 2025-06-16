ПСЖ разгромил "Атлетико" на клубном чемпионата мира по футболу

"Пари Сен-Жермен" со счетом 4:0 обыграл испанский "Атлетико" в матче первого тура группового этапа клубного чемпионата мира.

"Пари Сен-Жермен" со счетом 4:0 обыграл испанский "Атлетико" в матче первого тура группового этапа клубного чемпионата мира.

Как сообщает Report , встреча прошла в Пасадене (штат Калифорния, США).

В составе победителей голы забили Фабиан Руис (19-я минута), Витинья (45+1), Сенни Меюлю (87) и Ли Кан Ин (90+7).

На 78-й минуте французский защитник "Атлетико" Клеман Лангле получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

ПСЖ и "Атлетико" выступают в группе B с бразильским "Ботафого" и американским "Сиэтл Саундерс". Матч между этими командами пройдет 16 июня. В следующем туре ПСЖ в ночь на 20 июня по бакинскому времени сыграет с "Ботафого", "Атлетико" тогда же встретится с "Сиэтл Саундерс".