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ПСЖ пытается удержать главную звезду команды от перехода в "Реал"

ПСЖ пытается удержать главную звезду команды от перехода в "Реал" "Пари Сен-Жермен" выдвинул новое предложение нападающему Килиану Мбаппе. Французский клуб намерен допустить футболиста до управления клубом.
Футбол
20 мая 2022 г. 06:33
ПСЖ пытается удержать главную звезду команды от перехода в Реал

"Пари Сен-Жермен" выдвинул новое предложение нападающему Килиану Мбаппе. Французский клуб намерен допустить футболиста до управления клубом.

Как передает Report со ссылкой на El Chiringuito TV, ПСЖ пытается удержать главную звезду команды от перехода в мадридский "Реал". Французский клуб предложил Мбаппе стать владельцем проекта со следующего сезона, где он получит право голоса при смене тренера и сможет следить за трансферной политикой.

Напомним, в нынешнем сезоне за "Пари Сен-Жермен" Мбаппе сыграл в 45 матчах во всех турнирах, в которых отметился 36 голами и 26 результативными передачами. Уже 30 июня этого года истекает его контракт с нынешним клубом, после чего Килиан Мбаппе выйдет на рынок свободных агентов.

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