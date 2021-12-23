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«ПСЖ» продал около миллиона футболок Месси

«ПСЖ» продал около миллиона футболок Месси Французский «Пари Сен-Жермен» продал около миллиона спортивных футболок с именем Лионеля Месси.
Футбол
23 декабря 2021 г. 01:52
«ПСЖ» продал около миллиона футболок Месси

Французский «Пари Сен-Жермен» продал около миллиона спортивных футболок с именем Лионеля Месси.

Как передает Report, об этом сообщает Goal.com.

«Месси – отличный финансовый актив. Он невероятно влияет на нашу прибыль. Думаю, что в 2020 году году мы продали больше футболок, чем любой другой клуб. В этом году показатели возросли. Спрос на нашу спортивную продукцию огромен. Если бы мы могли выпускать еще больше футболок, то продали бы еще больше», – приводит слова директора парижского клуба по спонсорским сделкам Марка Армстронга издательство.

Напомним, что Месси перешел в ПСЖ 10 августа 2021 года.

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Версия на азербайджанском языке PSJ Messinin transferindən sonra satılmış formaların sayını açıqlayıb

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