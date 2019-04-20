"ПСЖ" пригласил на матч с "Монако" 500 пожарных

"ПСЖ" пригласил на матч чемпионата Франции против "Монако" 500 пожарных, участвовавших в тушении Собора Парижской Богоматери.

Как сообщает Report со ссылкой на Le Parisien, двое из них получат шанс нанести первый символический удар по мячу.

Ранее стало известно, что обе команды выйдут на игру в футболках, на которые будет нанесено изображение Нотр-Дама.

Матч "ПСЖ" - "Монако" состоится 21 апреля, начало - в 23.00 по бакинскому времени.

Отметим, что в турнирной таблице после 32 туров "ПСЖ" - на первом месте (81 очко), "Монако" занимает 16-ую строчку (32 очка).