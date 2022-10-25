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"ПСЖ" предложил Месси новый контракт

"ПСЖ" предложил Месси новый контракт Французский "Пари Сен-Жермен" предложил аргентинскому нападающему Лионелю Месси новый контракт.
Футбол
25 октября 2022 г. 05:43
ПСЖ предложил Месси новый контракт

Французский "Пари Сен-Жермен" предложил аргентинскому нападающему Лионелю Месси новый контракт.

Как передает Report, об этом сообщает издание Le Parisien.

Согласно информации, французский клуб предложил форварду соглашение до 2024 года с возможным продлением еще на один сезон. Сейчас обсуждаются финансовые условия сделки.

Месси проводит второй сезон во французском "ПСЖ". В текущем сезоне Месси принял участие во всех 11 матчах команды в чемпионате Франции, забил шесть мячей и отдал девять голевых передач.

По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Месси оценивается в 50 млн евро.

Аргентинец является воспитанником "Барселоны". Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с каталонским клубом он выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем "Золотого мяча".

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