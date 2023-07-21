"ПСЖ" предложил Мбаппе 10-летний контракт на 1 млрд евро

Футбольный клуб "Пари Сен‑Жермен" предложил Килиану Мбаппе подписать новый контракт.

Футбольный клуб "Пари Сен‑Жермен" предложил Килиану Мбаппе подписать новый контракт.

Как передает Report, об этом сообщает Defensa Central.

По данным источника, французский клуб предложил звездному форварду 10-летнее соглашение, по которому он заработает 1 млрд евро.

В мае прошлого года СМИ сообщали, что Мбаппе подписал новый контракт с "ПСЖ", действующий до лета 2024 года. При этом другие источники указывали на то, что футболист уже подписал соглашение с мадридским "Реалом". В итоге громкий переход в испанский клуб не состоялся.