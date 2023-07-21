"ПСЖ" предложил Мбаппе 10-летний контракт на 1 млрд евро

Футбольный клуб "Пари Сен‑Жермен" предложил Килиану Мбаппе подписать новый контракт.
Как передает Report, об этом сообщает Defensa Central.
По данным источника, французский клуб предложил звездному форварду 10-летнее соглашение, по которому он заработает 1 млрд евро.
В мае прошлого года СМИ сообщали, что Мбаппе подписал новый контракт с "ПСЖ", действующий до лета 2024 года. При этом другие источники указывали на то, что футболист уже подписал соглашение с мадридским "Реалом". В итоге громкий переход в испанский клуб не состоялся.