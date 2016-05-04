​ПСЖ потратит на трансферы 300 млн. евро

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ «ПСЖ» готовится к большому шоппингу во время летнего трансферного окна.

Как передает Report, по данным издания France Football, руководство чемпионов Франции выделит тренерскому штабу на обновление состава 250-300 млн. евро.

Будут приобретены игроки не только на замену ушедшим, но и на усиление состава.

Отмечается, что в трансферный список «ПСЖ» входят Неймар из каталонской «Барселоны», Криштиану Роналду из мадридского «Реала» и Антуан Гризманн из «Атлетико».

Напомним, в прошлом году парижане скупились на 116 млн. евро, которые были потрачены на покупку Левена Курзавы, Анхеля Ди Марии, Кевина Траппа и Бенжамена Стамбули.