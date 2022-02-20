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ПСЖ потерпел второе поражение в Лиге 1

ПСЖ потерпел второе поражение в Лиге 1 "Пари Сен-Жермен" проиграл "Нанту" в матче 25-го тура французской Лиги 1.
Футбол
20 февраля 2022 г. 04:18
ПСЖ потерпел второе поражение в Лиге 1

"Пари Сен-Жермен" проиграл "Нанту" в матче 25-го тура французской Лиги 1.

Как передает Report, встреча прошла в Нанте на стадионе "Ля Божуар" и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Все свои три гола "Нант" забил в первом тайме: отличились Рандаль Коло Муани, Кентен Мерлен и Людовик Блас (пенальти). На 47-й минуте Неймар отыграл один мяч, ему ассистировал Лионель Месси. Вскоре бразилец мог оформить дубль, но не реализовал пенальти.

ПСЖ потерпел лишь второе поражение в этом сезоне Лиги 1. Та игра состоялась в начале октября и завершилась победой "Ренна" со счетом 2:0.

ПСЖ (59 очков) занимает первое место в турнирной таблице французского чемпионата. "Нант" (38) поднялся на пятую позицию.

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