"ПСЖ" потерпел первое поражение в сезоне чемпионата Франции

Футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" со счетом 1:3 проиграл "Лансу" в матче 17-го тура чемпионата Франции.

Футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" со счетом 1:3 проиграл "Лансу" в матче 17-го тура чемпионата Франции.

Как передает Report , встреча прошла на стадионе Феликса Боллара в Лансе.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Пшемыслав Франковский (5-я минута), Лоис Опенда (28), Алексис Клод-Морис (48), у гостей отличился Уго Экитике (8). Бразильский нападающий парижского клуба Неймар не принял участия в матче из-за красной карточки, полученной во встрече прошлого тура против "Страсбура" (2:1). Аргентинский форвард парижан Лионель Месси находится в отпуске после победы на чемпионате мира.

"ПСЖ" потерпел первое поражение в нынешнем сезоне чемпионата Франции, прервав 8-матчевую победную серию и 32-матчевую беспроигрышную во всех турнирах, и продолжает занимать первое место в турнирной таблице с 44 очками в 17 матчах.