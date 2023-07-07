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"ПСЖ" поставил Мбаппе ультиматум

"ПСЖ" поставил Мбаппе ультиматум Парижский "ПСЖ" поставил ультиматум французскому нападающему команды Килиану Мбаппе, согласно которому он обязан определиться со своим будущим до 31 июля.
Футбол
7 июля 2023 г. 07:31
ПСЖ поставил Мбаппе ультиматум

Парижский "ПСЖ" поставил ультиматум французскому нападающему команды Килиану Мбаппе, согласно которому он обязан определиться со своим будущим до 31 июля.

Как передает Report, об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, парижский клуб требует, чтобы игрок продлил контракт как минимум до 2025 года. В том случае, если Мбаппе откажется подписывать новое соглашение, "ПСЖ" продаст его клубу, который предложит самую большую сумму за трансфер.

Действующее соглашение Мбаппе с "ПСЖ" рассчитано до конца сезона-2023/24 и имеет опцию продления еще на год.

5 июля издание L'Équipe сообщило, что "ПСЖ" не может договориться с футболистом о продлении контракта. Как ранее утверждала Marca, мать Мбаппе Файза Ламари, которая является агентом игрока, уже сообщила руководству "ПСЖ", что тот не собирается продлевать контракт с клубом.

Основным претендентом на Мбаппе является мадридский "Реал". Журналист Николо Скира в своем Twitter написал, что клуб будет платить форварду €50 млн в год + бонусы.

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