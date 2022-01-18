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"ПСЖ" подтвердил Зидану готовность пригласить его на пост главного тренера

"ПСЖ" подтвердил Зидану готовность пригласить его на пост главного тренера Представители "ПСЖ" провели новую встречу с экс-тренером испанского клуба "Реал Мадрид" Зинедином Зиданом.
Футбол
18 января 2022 г. 17:01
ПСЖ подтвердил Зидану готовность пригласить его на пост главного тренера

Представители "ПСЖ" провели новую встречу с экс-тренером испанского клуба "Реал Мадрид" Зинедином Зиданом.

Как передает Report со ссылкой на ESPN, 50-летний французский специалист получил подтверждение, что он должен летом сменить Маурисио Почеттино на посту главного тренера "ПСЖ".

Аргентинец Почеттино готов летом покинуть Париж и вернуться в АПЛ, где сможет возглавить "Манчестер Юнайтед".

Зидан находится без работы с лета 2021 года, когда покинул пост главного тренера "Реала". Контракт "ПСЖ" с главным тренером Маурисио Почеттино истекает летом 2023 года.

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Версия на азербайджанском языке PSJ Zidanı baş məşqçi postuna gətirməyə hazır olduğunu təsdiqləyib

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