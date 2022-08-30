ПСЖ подписал полузащитника «Наполи» Фабиана Руиса

Французский ПСЖ договорился о подписании атакующего полузащитника Фабиана Руиса из «Наполи».

Французский ПСЖ договорился о подписании атакующего полузащитника Фабиана Руиса из «Наполи».

Как передает Report , об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Парижане заплатят за испанского игрока около 22–23 млн евро.

По сведениям инсайдера, футболист уже сегодня прилетит в Париж и в скором времени о сделке будет объявлено официально. Контракт Руиса будет действовать до июня 2027 года.

Отметим, что 26-летний Руис является воспитанником «Бетиса». В «Наполи» испанский футболист перешёл в 2018 году и с тех пор в 166 матчах забил 22 гола и отдал 15 результативных передач. Соглашение между сторонами истекало летом 2023 года. В минувшем сезоне Руис провёл за «Наполи» 38 матчей. В них он забил семь мячей и сделал пять результативных передач.