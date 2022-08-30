О нас

ПСЖ подписал полузащитника «Наполи» Фабиана Руиса

ПСЖ подписал полузащитника «Наполи» Фабиана Руиса Французский ПСЖ договорился о подписании атакующего полузащитника Фабиана Руиса из «Наполи».
Футбол
30 августа 2022 г. 06:41
ПСЖ подписал полузащитника «Наполи» Фабиана Руиса

Французский ПСЖ договорился о подписании атакующего полузащитника Фабиана Руиса из «Наполи».

Как передает Report, об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Парижане заплатят за испанского игрока около 22–23 млн евро.

По сведениям инсайдера, футболист уже сегодня прилетит в Париж и в скором времени о сделке будет объявлено официально. Контракт Руиса будет действовать до июня 2027 года.

Отметим, что 26-летний Руис является воспитанником «Бетиса». В «Наполи» испанский футболист перешёл в 2018 году и с тех пор в 166 матчах забил 22 гола и отдал 15 результативных передач. Соглашение между сторонами истекало летом 2023 года. В минувшем сезоне Руис провёл за «Наполи» 38 матчей. В них он забил семь мячей и сделал пять результативных передач.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Ла Лига: «Атлетико» обыграл «Валенсию»
Ла Лига: «Атлетико» обыграл «Валенсию»
30 августа 2022 г. 03:04
Соперник «Карабаха» потерял очки
ВидеоСоперник «Карабаха» потерял очки
30 августа 2022 г. 01:06
Кавани стал игроком «Валенсии»
Кавани стал игроком «Валенсии»
29 августа 2022 г. 23:39
Полузащитник Пакета перешел в «Вест Хэм»
Полузащитник Пакета перешел в «Вест Хэм»
29 августа 2022 г. 22:33
Нападающий сборной Украины сменит клуб за рекордную сумму
Нападающий сборной Украины сменит клуб за рекордную сумму
29 августа 2022 г. 18:35
Врач сборной Азербайджана спасла пассажира самолета
Врач сборной Азербайджана спасла пассажира самолета
29 августа 2022 г. 16:44
ФК Туран Товуз подписал контракт с нигерийским футболистом
ФК "Туран Товуз" подписал контракт с нигерийским футболистом
29 августа 2022 г. 14:53
Клуб Кяпяз временно возглавит другой тренер
Клуб "Кяпяз" временно возглавит другой тренер
29 августа 2022 г. 14:23
Главный тренер Кяпяза отправлен в отставку
Главный тренер "Кяпяза" отправлен в отставку
29 августа 2022 г. 12:04
Сабах повторил достижение Нефтчи и Карабаха
"Сабах" повторил достижение "Нефтчи" и " Карабаха"
29 августа 2022 г. 11:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi