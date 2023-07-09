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"ПСЖ" подписал игрока испанской "Мальорки"

"ПСЖ" подписал игрока испанской "Мальорки" Французский "ПСЖ" объявил о подписании полузащитника "Мальорки" Ли Кан Ина на своём официальном сайте.
Футбол
9 июля 2023 г. 04:07
ПСЖ подписал игрока испанской Мальорки

Французский "ПСЖ" объявил о подписании полузащитника "Мальорки" Ли Кан Ина на своём официальном сайте.

Как сообщает Report, игрок подписал с парижанами долгосрочный контракт до 2028 года.

"Это радость — иметь возможность присоединиться к "Пари Сен-Жермен", это один из крупнейших клубов в мире, с одними из величайших игроков в мире. Я не могу дождаться, чтобы начать это новое приключение", — приводит слова Ли Кан Ина официальный сайт клуба.

В сезоне-2022/2023 на счету Ли Кан Ина 39 матчей за "Мальорку" во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и шестью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 22 млн.

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