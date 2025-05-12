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ПСЖ подал иск против Мбаппе почти на €100 млн за имиджевые убытки

ПСЖ подал иск против Мбаппе почти на €100 млн за имиджевые убытки Футбольный клуб ПСЖ подал иск против бывшего нападающего Килиана Мбаппе с требованием о возмещении ущерба в размере 98 млн евро, связанного с потерей имиджа команды.
Футбол
12 мая 2025 г. 23:45
ПСЖ подал иск против Мбаппе почти на €100 млн за имиджевые убытки

Футбольный клуб ПСЖ подал иск против бывшего нападающего Килиана Мбаппе с требованием о возмещении ущерба в размере 98 млн евро, связанного с потерей имиджа команды.

Как сообщает Report со ссылкой на RMC Sport, 12 мая адвокаты клуба настоятельно просили суд отменить решение о взыскании  55 млн евро, которые требует Мбаппе в качестве невыплаченной заработной платы и бонусов от ПСЖ.

Юридическая команда клуба утверждает, что Мбаппе не предоставил достаточных доказательств, оправдывающих взыскание с клуба данной суммы. Представители клуба уверены, что именно игрок обязан выплатить им денежные средства за нанесённые имиджевые убытки.

Целью иска, по заявлению юристов ПСЖ, является не столько возврат 98 млн евро, сколько демонстрация того, что обязанность по выплатам лежит на Мбаппе.

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