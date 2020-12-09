ПСЖ победил "Башакшехир" с крупным счетом

Французский ПСЖ дома победил турецкий "Башакшехир" со счетом 5:1 в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов по футболу.

Французский ПСЖ дома победил турецкий "Башакшехир" со счетом 5:1 в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов по футболу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, встреча из-за расистского скандала была перенесена со вторника на среду и была продолжена с 14-й минуты.

Хет-триком отметился Неймар (21-я, 38 и 50 минуты), дубль на счету Килиана Мбаппе (42, с пенальти; 62). У гостей гол забил Мехмет Топал (57).

Во вторник игра была прервана после того, как футболисты и тренеры турецкой команды покинули поле, как утверждает турецкая сторона, из-за расистских оскорблений со стороны четвертого арбитра встречи в сторону представителя тренерского штаба "Башакшехира" Пьера Вебо. Игру во вторник обслуживала румынская бригада судей во главе с Овидиу Хацеганом, которая в среду была заменена на бригаду арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели.