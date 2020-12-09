О нас
Report Georgia
Аудио новости

ПСЖ победил "Башакшехир" с крупным счетом

ПСЖ победил "Башакшехир" с крупным счетом Французский ПСЖ дома победил турецкий "Башакшехир" со счетом 5:1 в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов по футболу.
Футбол
9 декабря 2020 г. 23:54
ПСЖ победил Башакшехир с крупным счетом

Французский ПСЖ дома победил турецкий "Башакшехир" со счетом 5:1 в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов по футболу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, встреча из-за расистского скандала была перенесена со вторника на среду и была продолжена с 14-й минуты.

Хет-триком отметился Неймар (21-я, 38 и 50 минуты), дубль на счету Килиана Мбаппе (42, с пенальти; 62). У гостей гол забил Мехмет Топал (57).

Во вторник игра была прервана после того, как футболисты и тренеры турецкой команды покинули поле, как утверждает турецкая сторона, из-за расистских оскорблений со стороны четвертого арбитра встречи в сторону представителя тренерского штаба "Башакшехира" Пьера Вебо. Игру во вторник обслуживала румынская бригада судей во главе с Овидиу Хацеганом, которая в среду была заменена на бригаду арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке "Başakşehir" PSJ-yə böyük hesabla uduzdu

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Михайлов: Трехстороннее заявление по Карабаху воспринято как свершившийся факт
Михайлов: Трехстороннее заявление по Карабаху воспринято как свершившийся факт
7 декабря 2020 г. 14:20
Пандемия затягивается: Что делать азербайджанским предпринимателям?
Пандемия затягивается: Что делать азербайджанским предпринимателям?
4 декабря 2020 г. 16:56
Бочаров: Армения еще ответит за все преступления на оккупированных территориях
Бочаров: Армения еще ответит за все преступления на оккупированных территориях
3 декабря 2020 г. 12:23
Мать взятого в плен солдата: Не могу вынести тоску по сыну
ФотоМать взятого в плен солдата: Не могу вынести тоску по сыну
3 декабря 2020 г. 12:05
Российский политолог: Возвращение Лачинского района - это и политический успех Азербайджана
Российский политолог: Возвращение Лачинского района - это и политический успех Азербайджана
2 декабря 2020 г. 17:18
Депутат от Кельбаджара: Отдел полиции размещен в центре города
Депутат от Кельбаджара: Отдел полиции размещен в центре города
2 декабря 2020 г. 11:42
Начальник дорожной полиции МВД освобожден от должности
Начальник дорожной полиции МВД освобожден от должности
2 декабря 2020 г. 10:21
Российский эксперт: Осквернение исторических и религиозных объектов - варварство
Российский эксперт: Осквернение исторических и религиозных объектов - варварство
30 ноября 2020 г. 17:52
Одна из погибших при подрыве на мине в Физули была главредом газеты
Одна из погибших при подрыве на мине в Физули была главредом газеты
28 ноября 2020 г. 18:27
Азербайджан будет производить внедорожники
Азербайджан будет производить внедорожники
27 ноября 2020 г. 12:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi