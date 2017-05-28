 Наверх
    Закрыть фоторежим

    "ПСЖ" победил "Анже" в финале Кубка Франции благодаря автоголу на 91-й минуте - ВИДЕО

    ПСЖ выиграл Кубок Франции в третий раз подряд

    Баку. 28мая. REPORT.AZ/«ПСЖ» вырвал победу у «Анже» в финальном матче Кубка Франции.

    Как передает Report, встреча проходила в Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс» и завершилась со счётом 1:0 в пользу парижан.

    «ПСЖ» выиграл Кубок Франции в третий раз подряд.

    На 91-й минуте защитник «Анже» Исса Сиссоко срезал мяч в свои ворота, принеся победу «ПСЖ».

    «ПСЖ» выиграл Кубок Франции в рекордный 11-й раз и обошёл по этому показателю «Марсель», который является десятикратным обладателем трофея. По шесть раз Кубок Франции выигрывали «Сент-Этьен» и «Лилль», «Анже» ни разу не побеждал в турнире.

    Кубок Франции. Финал

    Анже-ПСЖ - 0:1

    Гол: 0:1 – Сиссоко – 90+1 (автогол)

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi