"ПСЖ" победил "Анже" в финале Кубка Франции благодаря автоголу на 91-й минуте - ВИДЕО

Баку. 28мая. REPORT.AZ/«ПСЖ» вырвал победу у «Анже» в финальном матче Кубка Франции.

Как передает Report, встреча проходила в Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс» и завершилась со счётом 1:0 в пользу парижан.

«ПСЖ» выиграл Кубок Франции в третий раз подряд.

На 91-й минуте защитник «Анже» Исса Сиссоко срезал мяч в свои ворота, принеся победу «ПСЖ».

«ПСЖ» выиграл Кубок Франции в рекордный 11-й раз и обошёл по этому показателю «Марсель», который является десятикратным обладателем трофея. По шесть раз Кубок Франции выигрывали «Сент-Этьен» и «Лилль», «Анже» ни разу не побеждал в турнире.

Кубок Франции. Финал

Анже-ПСЖ - 0:1

Гол: 0:1 – Сиссоко – 90+1 (автогол)