ПСЖ отстранил Месси от команды из-за самовольного отъезда в Саудовскую Аравию

Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" отстранил аргентинского нападающего Лионеля Месси от матчей на две недели из-за его поездки в Саудовскую Аравию.

Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" отстранил аргентинского нападающего Лионеля Месси от матчей на две недели из-за его поездки в Саудовскую Аравию.

Как передает Report , об этом сообщает французская радиостанция RMC.

По информации источника, Месси также отстранен от участия в тренировках, футболисту не будет выплачиваться зарплата за период дисквалификации.

Накануне Месси покинул расположение ПСЖ без разрешения клуба и отправился в Саудовскую Аравию. Он является послом страны по туризму. Аргентинец пропустит матчи чемпионата Франции против "Труа" (7 мая) и "Аяччо" (13 мая).

Месси 35 лет, в текущем сезоне он провел за ПСЖ 37 матчей во всех турнирах, забив 20 голов и отдав 19 голевых передач. Аргентинец выступает за французскую команду с 2021 года, в составе ПСЖ он стал чемпионом и обладателем Суперкубка Франции.

ПСЖ возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, после 33 матчей на счету команды 75 очков.