ПСЖ отклонил предложение Барселоны о Неймаре

«Барселона» сделала «ПСЖ» предложение по трансферу нападающего французского клуба Неймара

«Барселона» сделала «ПСЖ» предложение по трансферу нападающего французского клуба Неймара.

Как сообщает Report со ссылкой на RAC1, форвард является приоритетной целью клуба в летнее трансферное окно.

По информации источника, сам бразилец скептически рассматривает возможность возвращения. Ранее он сообщал, что вопрос продления контракта с «ПСЖ» практически предрешён.

Неймар перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Барселоны» в 2017 году за рекордные € 222 млн, которые были прописаны в его договоре в качестве отступных. В нынешнем сезоне 29-летний бразильский форвард принял участие в 14 матчах французской Лиги 1, забил шесть голов и отдал три результативные передачи. Действующий контракт Неймара с парижским клубом рассчитан до лета 2022 года.