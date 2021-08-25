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ПСЖ отказался продавать Мбаппе "Реалу"

ПСЖ отказался продавать Мбаппе "Реалу" "Пари Сен-Жермен" отклонил предложение мадридского "Реала" о покупке французского форварда Килиана Мбаппе.
Футбол
25 августа 2021 г. 06:27
ПСЖ отказался продавать Мбаппе Реалу
Килиан Мбаппе

"Пари Сен-Жермен" отклонил предложение мадридского "Реала" о покупке французского форварда Килиана Мбаппе.

Как передает Report, об этом сообщает Goal.com.

По информации источника, мадридцы готовы были заплатить за нападающего 160 миллионов евро. С помощью трансфера Мбаппе руководство сливочных намерено восстановить имидж клуба. Отмечается, что в переговорах задействован президент "Реала" Флорентино Перес.

Ранее появилась информация, что "Реал" сделает предложение по трансферу Мбаппе 30 августа. Источник AS сообщал, что сливочные предложат за футболиста от 130 до 170 миллионов евро - сумму, полученную после удачной трансферной кампании за последние два сезона.

В данный момент 22-летний Мбаппе является самым дорогим футболистом мира по версии портала Transfermarkt.de. Стоимость форварда сборной Франции оценивается в 160 миллионов евро. Он станет свободным агентом летом 2022 года.

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