О нас

ПСЖ отказался от идеи покупки Криштиану Роналду

ПСЖ отказался от идеи покупки Криштиану Роналду Руководство французского ПСЖ отказалось от идеи покупки игрока английского "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.
Футбол
13 июля 2022 г. 07:08
ПСЖ отказался от идеи покупки Криштиану Роналду

Руководство французского ПСЖ отказалось от идеи покупки игрока английского "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

Как передает Report со ссылкой на ESPN, ПСЖ не считает Роналду подходящим игроком на данный момент. Также у команды нет возможности удовлетворить финансовые потребности футболиста.

В прошлом сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) МЮ финишировал на шестой строчке в турнирной таблице и не сумел пробиться в Лигу чемпионов. Этот факт влияет на желание португальца остаться в английской команде.

Роналду вернулся в МЮ в начале осени 2021 года. Португалец в сезоне-2021/22 провел в ее составе 39 матчей, забил 24 мяча и отдал 3 результативные передачи. 37-летний форвард не раз заявлял, что приоритетными для него являются титулы, но в сегодняшней ситуации у него есть сомнения в том, что клуб готов к их завоеванию.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке KİV: "PSJ Ronaldunu almaq fikrindən daşınıb"

Экслюзивные новости

ГРС Управления экспорта газа SOCAR передаются Азеригазу
ГРС Управления экспорта газа SOCAR передаются "Азеригазу"
8 июля 2022 г. 14:40
Чилийский депутат: Азербайджан сыграл важную роль в борьбе с пандемией
Чилийский депутат: Азербайджан сыграл важную роль в борьбе с пандемией
8 июля 2022 г. 13:55
Чилийский депутат: Опыт Азербайджана в энергетике важен для стран Тихоокеанского альянса
Чилийский депутат: Опыт Азербайджана в энергетике важен для стран Тихоокеанского альянса
8 июля 2022 г. 11:01
Спилиотис: ЧБТР поддерживает развитие ненефтяного сектора в Азербайджане
Спилиотис: ЧБТР поддерживает развитие ненефтяного сектора в Азербайджане
7 июля 2022 г. 19:30
Генсек: ЧБТР готов помочь реализации трансграничных проектов на Южном Кавказе
Генсек: ЧБТР готов помочь реализации трансграничных проектов на Южном Кавказе
7 июля 2022 г. 19:11
В период войны более 550 граждан Азербайджана получили вид на жительство в Украине
В период войны более 550 граждан Азербайджана получили вид на жительство в Украине
6 июля 2022 г. 16:04
МОМ: Около 12 тысяч граждан Азербайджана эвакуированы из Украины с начала войны
МОМ: Около 12 тысяч граждан Азербайджана эвакуированы из Украины с начала войны
5 июля 2022 г. 16:09
Инфраструктурные работы на БТК могут завершиться в будущем году
Инфраструктурные работы на БТК могут завершиться в будущем году
4 июля 2022 г. 15:50
АПБА: Закон о продбезопасности вступит в силу в следующем году
АПБА: Закон о продбезопасности вступит в силу в следующем году
4 июля 2022 г. 13:49
В Азербайджане отменены некоторые денежные выплаты депутатам
В Азербайджане отменены некоторые денежные выплаты депутатам
4 июля 2022 г. 11:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi