ПСЖ отказался от идеи покупки Криштиану Роналду

Руководство французского ПСЖ отказалось от идеи покупки игрока английского "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

Руководство французского ПСЖ отказалось от идеи покупки игрока английского "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

Как передает Report со ссылкой на ESPN , ПСЖ не считает Роналду подходящим игроком на данный момент. Также у команды нет возможности удовлетворить финансовые потребности футболиста.

В прошлом сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) МЮ финишировал на шестой строчке в турнирной таблице и не сумел пробиться в Лигу чемпионов. Этот факт влияет на желание португальца остаться в английской команде.

Роналду вернулся в МЮ в начале осени 2021 года. Португалец в сезоне-2021/22 провел в ее составе 39 матчей, забил 24 мяча и отдал 3 результативные передачи. 37-летний форвард не раз заявлял, что приоритетными для него являются титулы, но в сегодняшней ситуации у него есть сомнения в том, что клуб готов к их завоеванию.