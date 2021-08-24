"ПСЖ" определился с новым форвардом на случай ухода Мбаппе

Нападающий "Эвертона" Ришарлисон может продолжить карьеру в чемпионате Франции.

Нападающий "Эвертона" Ришарлисон может продолжить карьеру в чемпионате Франции.

В услугах 24-летнего бразильца заинтересован "Пари Сен-Жермен", сообщает Report со ссылкой на RMC Sport.

Согласно сведениям источника, руководство и тренерский штаб "ПСЖ" видят в Ришарлисоне потенциальную замену Килиану Мбаппе, который близок к уходу из команды в летнее трансферное окно.

Отмечается, что Ришарлисон близко дружит с Неймаром, который также выступает в "ПСЖ". Это может подтолкнуть форварда "Эвертона" к переезду в Париж.

Напомним, в сезоне-2020/2021 Ришарлисон сыграл в составе "Эвертона" 40 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 3 голевые передачи.