"ПСЖ" оказался должен Мбаппе 100 млн евро

Парижский клуб "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) оказался должен своему бывшему нападающему Килиану Мбаппе 100 миллионов евро.

Парижский клуб "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) оказался должен своему бывшему нападающему Килиану Мбаппе 100 миллионов евро.

Как передает Report , об этом пишет Marca.

По данным издания, ПСЖ не платил Мбаппе зарплату с тех пор, как он объявил об уходе. Согласно информации, в ближайшее время представители французского форварда должны встретиться с руководством ПСЖ, чтобы урегулировать вопрос.

Предполагается, что клуб выплатит футболисту всю сумму, которая включает зарплату за два месяца и бонусы.

Килиан Мбаппе заявил об уходе из ПСЖ, в котором он провел семь лет, в мае этого года, 3 июня было официально было объявлено о подписании контракта нападающего с мадридским "Реалом".

Сейчас известный футболист в составе сборной Франции принимает участие в Евро-2024. В первом матче группового этапа против Австрии ему сломали нос, вторую встречу с Нидерландами он пропустил.