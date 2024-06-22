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"ПСЖ" оказался должен Мбаппе 100 млн евро

"ПСЖ" оказался должен Мбаппе 100 млн евро Парижский клуб "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) оказался должен своему бывшему нападающему Килиану Мбаппе 100 миллионов евро.
Футбол
22 июня 2024 г. 20:13
ПСЖ оказался должен Мбаппе 100 млн евро

Парижский клуб "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) оказался должен своему бывшему нападающему Килиану Мбаппе 100 миллионов евро.

Как передает Report, об этом пишет Marca.

По данным издания, ПСЖ не платил Мбаппе зарплату с тех пор, как он объявил об уходе. Согласно информации, в ближайшее время представители французского форварда должны встретиться с руководством ПСЖ, чтобы урегулировать вопрос.

Предполагается, что клуб выплатит футболисту всю сумму, которая включает зарплату за два месяца и бонусы.

Килиан Мбаппе заявил об уходе из ПСЖ, в котором он провел семь лет, в мае этого года, 3 июня было официально было объявлено о подписании контракта нападающего с мадридским "Реалом".

Сейчас известный футболист в составе сборной Франции принимает участие в Евро-2024. В первом матче группового этапа против Австрии ему сломали нос, вторую встречу с Нидерландами он пропустил.

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Версия на азербайджанском языке PSJ Mbappeyə 100 milyon avro borcludur

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