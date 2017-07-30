ПСЖ обыграл "Монако" и стал обладателем Суперкубка Франции по футболу

Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ «ПСЖ» выиграл у «Монако» в матче за Суперкубок Франции.

Как передает Report, встреча проходила в Танжере (Марокко) на стадионе «Стад де Танжер» и завершилась со счетом 2:1 в пользу парижан.

На исходе получаса игры Джибриль Сидибе получил передачу от Юри Тилеманса внутри штрафной и красиво перекинул вратаря.

На 51-й минуте новичок парижан Дани Алвес пробил точно в верхний ближний угол ворот с 30 метров, сравняв счет. В середине второго тайма Адриен Рабио после навеса Дани Алвеса головой отправил мяч в сетку.

«ПСЖ» выиграл Суперкубок Франции в седьмой раз и уступает по этому показателю только «Лиону „(8). “Монако» становился обладателем трофея четырежды.

Суперкубок Франции. Финал

Монако – ПСЖ -1:2

1:0 – Сидибе – 30, 1:1 – Алвес – 51, 1:2 – Рабио – 63