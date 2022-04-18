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ПСЖ обыграл "Марсель" и в следующем туре может стать чемпионом Франции

ПСЖ обыграл "Марсель" и в следующем туре может стать чемпионом Франции На стадионе "Парк де Пренс" в Париже в рамках 32-го тура французской Лиги 1 сезона-2021/2022 "Пари Сен-Жермен" принимал "Марсель". Хозяева одержали победу - 2:1.
Футбол
18 апреля 2022 г. 01:08
ПСЖ обыграл Марсель и в следующем туре может стать чемпионом Франции

На стадионе "Парк де Пренс" в Париже в рамках 32-го тура французской Лиги 1 сезона-2021/2022 "Пари Сен-Жермен" принимал "Марсель". Хозяева одержали победу - 2:1.

Как передает Report, счет был открыт в начале первого тайма. На 12-й минуте отличился нападающий ПСЖ Неймар, ему ассистировал Марко Верратти. НА 31-й минуте ответный мяч забил защитник гостей Дуе Чалета-Цар. В добавленное к первому тайму время пенальти в ворота "Марселя" реализовал нападающий Килиан Мбаппе.

В турнирной таблице Лиги 1 ПСЖ (74 очка) увеличил отрыв от "Марселя" (59) до 15 очков за шесть матчей до финиша чемпионата. Если в следующем туре парижане в игре с "Анже" заработают больше очков, чем "Марсель" в своей встрече с "Нантом", то досрочно оформят чемпионский титул.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоPSJ "Marsel"i yenərək, çempionluğa xeyli yaxınlaşıb

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