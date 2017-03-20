ПСЖ обыграл "Лион" в матче чемпионата Франции

Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ ПСЖ со счетом 2:1 победил "Лион" в домашнем матче 30-го тура чемпионата Франции по футболу.

Как передает Report, в составе победителей мячи забили Адриен Рабио (34-я минута) и Юлиан Дракслер (40).

У проигравших отличился Александр Ляказетт (6).

ПСЖ занимает в турнирной таблице второе место, имея в активе 68 очков и отставая от лидирующего "Монако" на 3 очка. "Лион" с 50 очками располагается на четвертой позиции.

В следующем туре ПСЖ 9 апреля дома примет "Генгам", "Лион" 2 апреля в гостях сыграет с "Ренном".