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    ПСЖ обыграл "Лион" в матче чемпионата Франции

    Встреча завершилась со счетом 2:1

    Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ ПСЖ со счетом 2:1 победил "Лион" в домашнем матче 30-го тура чемпионата Франции по футболу.

    Как передает Report, в составе победителей мячи забили Адриен Рабио (34-я минута) и Юлиан Дракслер (40).

    У проигравших отличился Александр Ляказетт (6).

    ПСЖ занимает в турнирной таблице второе место, имея в активе 68 очков и отставая от лидирующего "Монако" на 3 очка. "Лион" с 50 очками располагается на четвертой позиции.

    В следующем туре ПСЖ 9 апреля дома примет "Генгам", "Лион" 2 апреля в гостях сыграет с "Ренном".

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