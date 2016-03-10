​ПСЖ обыграл "Челси" в Лондоне, а "Бенфика" выбила "Зенит" - ВИДЕО

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ В Лодоне и Санкт-Петербурге были сыграны ответные матчи 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Как передает Report, главным матчем вечера было лондонской противостояние "Челси" и ПСЖ.

Несмотря на хорошую игру "Челси", ПСЖ сумел победить за свет более высокого класса. Сначала Ибрагимович исполнил прострел и Рабьо с метра открыл счет в матче. "Челси" отыгрался после финта и хорошего удара Косты в чужой штрафной. Но во втором тайме Ди Мария дал пас вдоль ворот и Ибрагимович забил, отправив свою команду в четвертьфинал.

В другом матче вечера "Бенфика" гостила в Питере у "Зенита". Питерцы забили первыми - точный удар на счету у Халка. Но в концовке игры португальцы сначала сравняли счет усилиями Гайтана, а на 6 добавленной минуте победу гостям принес Талиска.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответные матчи

Зенит - Бенфика 1:2 (первый матч 0:1)

Голы: Халк, 69 - Гайтан, 85, Талиска, 90+6

Челси - ПСЖ 1:2

Голы: Коста, 27 - Рабио, 16, Ибрахимович, 67

Напомним, днем ранее в 1/4 финала вышли "Реал" и "Вольфбург".