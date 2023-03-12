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"ПСЖ" обыграл "Брест" на выезде благодаря голу Мбаппе на 91-й минуте

"ПСЖ" обыграл "Брест" на выезде благодаря голу Мбаппе на 91-й минуте "ПСЖ" в выездном матче в рамках 27-го тура французской Лиги 1 выиграл у "Бреста" благодаря голу Мбаппе с передачи Месси на 91-й минуте.
Футбол
12 марта 2023 г. 02:22
ПСЖ обыграл Брест на выезде благодаря голу Мбаппе на 91-й минуте

"ПСЖ" в выездном матче в рамках 27-го тура французской Лиги 1 выиграл у "Бреста" благодаря голу Мбаппе с передачи Месси на 91-й минуте.

Как сообщает Report, счёт в матче открыли парижане. Произошло это на 37-й минуте встречи, когда Карлос Солер сумел реализовать голевой момент.

Но гости недолго вели в счёте, уже через шесть минут "Брест" сравнял благодаря голу Франка Оноры, который замкнул передачу Ромена дель Кастильо. На 90+1-й минуте гол нападающего гостей Килиана Мбаппе после паса Лионеля Месси принёс команде Кристофа Галтье победу.

По итогам встречи "ПСЖ" набрал 66 очков и увеличил отрыв от идущего на втором месте "Марселя" до 11 очков. "Брест" с 23 очками остался на 15-м месте.

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