О нас

"ПСЖ" обязали выплатить Килиану Мбаппе €55 млн

"ПСЖ" обязали выплатить Килиану Мбаппе €55 млн Юридический комитет Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) обязал "ПСЖ" выплатить бывшему нападающему французского гранда Килиану Мбаппе 55 млн евро в качестве задолженности по заработной плате.
Футбол
12 сентября 2024 г. 19:53
ПСЖ обязали выплатить Килиану Мбаппе €55 млн

Юридический комитет Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) обязал "ПСЖ" выплатить бывшему нападающему французского гранда Килиану Мбаппе 55 млн евро в качестве задолженности по заработной плате.

Как передает Report, об этом сообщает Le Parisien со ссылкой на источники.

Согласно информации, парижский клуб должен выплатить Мбаппе эту сумму в течение восьми лет.

Напомним, что ранее Мбаппе потребовал от "ПСЖ" выплатить ему заработную плату и бонусы за апрель, май и июнь 2024 года. Вчера, 11 сентября, Юридический комитет LFP призвал стороны урегулировать вопрос с задолженностью в досудебном порядке, однако французский футболист отказался.

Мбаппе выступал в составе "ПСЖ" с 2018 года, с которым его контракт истек минувшим летом.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В некоторых регионах Азербайджана ожидается мокрый снег
В некоторых регионах Азербайджана ожидается мокрый снег
11 сентября 2024 г. 15:54
Прогноз погоды в Азербайджане на субботу
Прогноз погоды в Азербайджане на субботу
6 сентября 2024 г. 12:41
Бакинский аэропорт обратился к пассажирам в связи с Гран-при Азербайджана Формулы 1
Бакинский аэропорт обратился к пассажирам в связи с Гран-при Азербайджана "Формулы 1"
9 сентября 2024 г. 10:01
В Армении при вооруженном нападении погиб полицейский, еще один получил ранения
В Армении при вооруженном нападении погиб полицейский, еще один получил ранения
7 сентября 2024 г. 21:22
Заявления президента Ильхама Алиева в Черноббио в центре внимания мировых СМИ
Заявления президента Ильхама Алиева в Черноббио в центре внимания мировых СМИ
6 сентября 2024 г. 20:05
Завтра воздух в Азербайджане прогреется до 37 градусов
Завтра воздух в Азербайджане прогреется до 37 градусов
10 сентября 2024 г. 12:22
Армения известила Турцию о своих подходах к восстановлению Анийского моста
Армения известила Турцию о своих подходах к восстановлению Анийского моста
7 сентября 2024 г. 17:52
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
12 сентября 2024 г. 12:55
Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидаются ливни и град
Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидаются ливни и град
11 сентября 2024 г. 13:30
Завтра в Азербайджане ожидается до 34 градусов тепла
Завтра в Азербайджане ожидается до 34 градусов тепла
7 сентября 2024 г. 11:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi