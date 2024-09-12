"ПСЖ" обязали выплатить Килиану Мбаппе €55 млн

Юридический комитет Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) обязал "ПСЖ" выплатить бывшему нападающему французского гранда Килиану Мбаппе 55 млн евро в качестве задолженности по заработной плате.

Юридический комитет Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) обязал "ПСЖ" выплатить бывшему нападающему французского гранда Килиану Мбаппе 55 млн евро в качестве задолженности по заработной плате.

Как передает Report, об этом сообщает Le Parisien со ссылкой на источники.

Согласно информации, парижский клуб должен выплатить Мбаппе эту сумму в течение восьми лет.

Напомним, что ранее Мбаппе потребовал от "ПСЖ" выплатить ему заработную плату и бонусы за апрель, май и июнь 2024 года. Вчера, 11 сентября, Юридический комитет LFP призвал стороны урегулировать вопрос с задолженностью в досудебном порядке, однако французский футболист отказался.

Мбаппе выступал в составе "ПСЖ" с 2018 года, с которым его контракт истек минувшим летом.