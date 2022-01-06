ПСЖ объявил о выздоровлении Месси от коронавируса

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси сдал отрицательный тест на коронавирусную инфекцию.

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси сдал отрицательный тест на коронавирусную инфекцию.

Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте французского клуба.

Аргентинский футболист прибыл в Париж и вернется к тренировкам в общей группе ПСЖ в ближайшее время.

Напомним, что французский клуб заявил о заражении Месси коронавирусом 2 января.

Аргентинец перешел в ПСЖ летом 2021 года. Это произошло после того, как "Барселона" не смогла продлить с ним контракт из-за финансовых ограничений со стороны Ла Лиги. В составе французского клуба Месси провел 11 матчей в чемпионате Франции, в которых забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи. Также на его счету 5 голов в 5 играх в Лиге чемпионов.