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ПСЖ объявил о переходе полузащитника "Порту"

ПСЖ объявил о переходе полузащитника "Порту" Полузащитник "Порту" Витинья перешел во французский "Пари Сен-Жермен".
Футбол
1 июля 2022 г. 03:42
ПСЖ объявил о переходе полузащитника Порту

Полузащитник "Порту" Витинья перешел во французский "Пари Сен-Жермен".

Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте парижского клуба. 22-летний португальский футболист заключил контракт до лета 2027 года.

Ранее отмечалось, что переход Витиньи обойдется победителям Лиги 1 в 40 млн евро.

Полузащитник является воспитанником "Порту". С португальским клубом у футболиста был заключён контракт до июня 2024 года. В сезоне-2021/2022 хавбек на правах аренды выступал за английский "Вулверхэмптон". Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость 22-летнего футболиста составляет 30 млн евро.

В завершившемся сезоне-2021/2022 Витинья сыграл в 47 матчах во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал пять результативных передач.

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