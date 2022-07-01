ПСЖ объявил о переходе полузащитника "Порту"

Полузащитник "Порту" Витинья перешел во французский "Пари Сен-Жермен".

Полузащитник "Порту" Витинья перешел во французский "Пари Сен-Жермен".

Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте парижского клуба. 22-летний португальский футболист заключил контракт до лета 2027 года.

Ранее отмечалось, что переход Витиньи обойдется победителям Лиги 1 в 40 млн евро.

Полузащитник является воспитанником "Порту". С португальским клубом у футболиста был заключён контракт до июня 2024 года. В сезоне-2021/2022 хавбек на правах аренды выступал за английский "Вулверхэмптон". Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость 22-летнего футболиста составляет 30 млн евро.

В завершившемся сезоне-2021/2022 Витинья сыграл в 47 матчах во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал пять результативных передач.