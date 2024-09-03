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"ПСЖ" объявил о переходе Данилу Перейры в "Аль-Иттихад"

"ПСЖ" объявил о переходе Данилу Перейры в "Аль-Иттихад" Португальский полузащитник Данилу Перейра покинул "ПСЖ" и продолжит карьеру в Саудовской Аравии. 32-летний футболист подписал контракт с клубом "Аль-Иттихад Джидда".
Футбол
3 сентября 2024 г. 03:52
ПСЖ объявил о переходе Данилу Перейры в Аль-Иттихад

Португальский полузащитник Данилу Перейра покинул "ПСЖ" и продолжит карьеру в Саудовской Аравии. 32-летний футболист подписал контракт с клубом "Аль-Иттихад Джидда".

Как передает Report со ссылкой на портал Transfermarkt, саудовскому клубу полузащитник обошелся в € 5 млн.

Перейра выступал за "ПСЖ" с 2020 года. За четыре сезона в составе французского клуба португалец провёл 157 матчей, забил 10 голов и отдал три результативные передачи. Вместе с парижанами Данилу трижды выиграл чемпионат Франции, дважды - Кубок страны и трижды - Суперкубок.

До перехода в "ПСЖ" Перейра пять лет играл за "Порту", в составе которого дважды становился чемпионом Португалии. На счету полузащитника 74 матча за сборную Португалии, в составе которой он выиграл чемпионат Европы 2016 года и Лигу наций УЕФА в 2019 году.

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