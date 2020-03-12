​ПСЖ обыграл "Боруссию" и вышел в четвертьфинал ЛЧ

Французский "Пари Сен-Жермен" дома со счетом 2:0 обыграл германскую "Боруссию" (Дортмунд) в ответном матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.

Как передает Report, первый матч завершился со счетом 2:1 в пользу "Боруссии".

Забитыми мячами в матче отметились Неймар (28-я минута) и Хуан Бернат (45). На 89-й минуте прямую красную карточку получил полузащитник "Боруссии" Эмре Джан. Неймар принял участие в 38 голах в 28 домашних играх в Лиге чемпионов, забив 26 мячей и отдав 12 результативных передач. 20 матчей бразилец провел за ПСЖ, еще восемь - в составе испанской "Барселоны".