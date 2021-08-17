ПСЖ не станет в этом году покупать Роналду в пару к Месси

"Пари Сен-Жермен" отказался от идеи приобретения нападающего туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду.

"Пари Сен-Жермен" отказался от идеи приобретения нападающего туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Как передает Report, об этом сообщает журналист Лоик Танзи в своем Twitter .

По информации источника, на решение руководства вице-чемпионов Франции не повлияет даже потенциальная продажа форварда Килиана Мбаппе в мадридский "Реал", которая может быть осуществлена по ходу нынешнего трансферного окна.

Отмечается, что "Ювентус" готов рассмотреть предложения о продаже Роналду, однако к настоящему моменту клуб их не получал.

Напомним, что в ходе межсезонья парижане заключили двухлетний трудовой договор с шестикратным обладателем "Золотого мяча" Лионелем Месси, который покинул "Барселону" в качестве свободного агента.