ПСЖ не станет в этом году покупать Роналду в пару к Месси

"Пари Сен-Жермен" отказался от идеи приобретения нападающего туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду.
Как передает Report, об этом сообщает журналист Лоик Танзи в своем Twitter.
По информации источника, на решение руководства вице-чемпионов Франции не повлияет даже потенциальная продажа форварда Килиана Мбаппе в мадридский "Реал", которая может быть осуществлена по ходу нынешнего трансферного окна.
Отмечается, что "Ювентус" готов рассмотреть предложения о продаже Роналду, однако к настоящему моменту клуб их не получал.
Напомним, что в ходе межсезонья парижане заключили двухлетний трудовой договор с шестикратным обладателем "Золотого мяча" Лионелем Месси, который покинул "Барселону" в качестве свободного агента.
Quoi qu’il arrive avec Kylian Mbappe (que le PSG ne veut pas vendre), Cristiano Ronaldo n’est pas une option aujourd’hui pour le club pour cet été #PSG#Mercato#RMCLive