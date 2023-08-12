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"ПСЖ" намерен запретить Мбаппе посещать домашний стадион команды

"ПСЖ" намерен запретить Мбаппе посещать домашний стадион команды Руководство "ПСЖ" намерено запретить французскому нападающему Килиану Мбаппе посещать стадион команды.
Футбол
12 августа 2023 г. 06:38
ПСЖ намерен запретить Мбаппе посещать домашний стадион команды

Руководство "ПСЖ" намерено запретить французскому нападающему Килиану Мбаппе посещать стадион команды.

Как сообщает Report со ссылкой на Le10sport, "ПСЖ" рассматривает возможность запрета футболисту появляться на домашнем стадионе "Парк де Пренс". Отмечается, что данный шаг позволит ещё сильнее подчеркнуть отстранённость футболиста от парижского клуба.

Напомним, стало известно, что Мбаппе отказался от опции автоматического продления контракта с "ПСЖ" на сезон-2024/2025 и летом 2024 года может стать свободным агентом. По информации СМИ, нападающий хотел бы перейти в "Реал" уже в это летнее трансферное окно. Сам Мбаппе утверждает, что планирует провести следующий сезон в "ПСЖ".

В завершившемся сезоне 24-летний форвард принял участие в 34 матчах за "ПСЖ" в рамках чемпионата Франции, забил 29 голов и сделал пять результативных передач.

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Версия на азербайджанском языке PSJ Mbappeni komandanın ev stadionuna buraxılmasını qadağan etmək istəyir

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