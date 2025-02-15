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ПСЖ намерен подписать игрока "Ливерпуля"

ПСЖ намерен подписать игрока "Ливерпуля" взяла отсюда и чуть переделала
Футбол
15 февраля 2025 г. 12:00
ПСЖ намерен подписать игрока Ливерпуля

ПСЖ заинтересован в подписании защитника "Ливерпуля" Ибраиму Конате.

Как сообщает Report со ссылкой на ESPN, парижский клуб рассчитывает подписать 25-летнего центрального защитника "Ливерпуля" нынешним летом.

Французский гранд рассматривает игрока мерсисайдцев в качестве долгосрочной замены Маркиньоса, которому в мае исполнится 31 год. Подчеркивается, что сам Конате изучает вариант с возвращением в Париж, где он родился.

Конате выступает за "Ливерпуль" с лета 2021 года. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость француза составляет 50 млн евро.

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Версия на азербайджанском языке PSJ "Liverpul"un futbolçusunu transfer etmək niyyətindədir

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