ПСЖ намерен подписать игрока "Ливерпуля"

взяла отсюда и чуть переделала

ПСЖ заинтересован в подписании защитника "Ливерпуля" Ибраиму Конате.

Как сообщает Report со ссылкой на ESPN, парижский клуб рассчитывает подписать 25-летнего центрального защитника "Ливерпуля" нынешним летом.

Французский гранд рассматривает игрока мерсисайдцев в качестве долгосрочной замены Маркиньоса, которому в мае исполнится 31 год. Подчеркивается, что сам Конате изучает вариант с возвращением в Париж, где он родился.

Конате выступает за "Ливерпуль" с лета 2021 года. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость француза составляет 50 млн евро.