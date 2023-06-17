ПСЖ может назначить на пост главного тренера своего бывшего футболиста

Бывший полузащитник "Пари Сен-Жермен" Тьяго Мотта может возглавить парижскую команду.

Бывший полузащитник "Пари Сен-Жермен" Тьяго Мотта может возглавить парижскую команду.

Как передает Report со ссылкой на L'Équipe, Мотта, который сейчас возглавляет "Болонью", является фаворитом на замену Кристофу Галтье. Стороны обсудят детали возможного сотрудничества в ближайшее время.

Мотта был тренером молодежной команды "Пари Сен-Жермен" в 2018 году. Также специалист работал в "Дженоа" и "Специи".

Накануне инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что "Пари Сен-Жермен" не назначит бывшего наставника "Баварии" Юлиана Нагельсмана главным тренером команды.