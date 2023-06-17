О нас

ПСЖ может назначить на пост главного тренера своего бывшего футболиста

ПСЖ может назначить на пост главного тренера своего бывшего футболиста Бывший полузащитник "Пари Сен-Жермен" Тьяго Мотта может возглавить парижскую команду.
Футбол
17 июня 2023 г. 08:19
ПСЖ может назначить на пост главного тренера своего бывшего футболиста

Бывший полузащитник "Пари Сен-Жермен" Тьяго Мотта может возглавить парижскую команду.

Как передает Report со ссылкой на L'Équipe, Мотта, который сейчас возглавляет "Болонью", является фаворитом на замену Кристофу Галтье. Стороны обсудят детали возможного сотрудничества в ближайшее время.

Мотта был тренером молодежной команды "Пари Сен-Жермен" в 2018 году. Также специалист работал в "Дженоа" и "Специи".

Накануне инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что "Пари Сен-Жермен" не назначит бывшего наставника "Баварии" Юлиана Нагельсмана главным тренером команды.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке PSJ keçmiş futbolçusunu baş məşqçi təyin edə bilər

Экслюзивные новости

Замминистра: В этом году в Азербайджане зафиксировано наибольшее количество паводков за последние 57 лет
Замминистра: В этом году в Азербайджане зафиксировано наибольшее количество паводков за последние 57 лет
16 июня 2023 г. 20:08
Путешественник из Аргентины: Разрушения в Карабахе вызывают чувство глубокой печали
Путешественник из Аргентины: Разрушения в Карабахе вызывают чувство глубокой печали
14 июня 2023 г. 11:40
Ливийский блогер: Очень больно видеть все разрушения в Карабахе
Ливийский блогер: Очень больно видеть все разрушения в Карабахе
14 июня 2023 г. 10:58
Юсиф Абдуллаев: Азербайджан возрождает географический и товарный знак Агдам
Юсиф Абдуллаев: Азербайджан возрождает географический и товарный знак "Агдам"
13 июня 2023 г. 16:05
Глава Института стратегического мышления: Сотрудничество между Азербайджаном и Турцией многогранное
Глава Института стратегического мышления: Сотрудничество между Азербайджаном и Турцией многогранное
13 июня 2023 г. 11:40
Посол: Румыния готова делиться опытом с Азербайджаном в сфере ВИЭ
Посол: Румыния готова делиться опытом с Азербайджаном в сфере ВИЭ
12 июня 2023 г. 16:44
Шахин Мустафаев: Предусмотрено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахчыван с западными районами Азербайджана
Шахин Мустафаев: Предусмотрено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахчыван с западными районами Азербайджана
10 июня 2023 г. 11:18
МИД Словакии: Поддерживаем поставки азербайджанского газа на европейские рынки
МИД Словакии: Поддерживаем поставки азербайджанского газа на европейские рынки
9 июня 2023 г. 10:55
Будут определены новые правила касательно деятельности такси, пассажирских и грузоперевозок
Будут определены новые правила касательно деятельности такси, пассажирских и грузоперевозок
8 июня 2023 г. 16:47
Айхан Гаджизаде: Ведется работа по определению точной даты встречи глав МИД Азербайджана и Армении
Айхан Гаджизаде: Ведется работа по определению точной даты встречи глав МИД Азербайджана и Армении
8 июня 2023 г. 16:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi