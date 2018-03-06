"ПСЖ" и "Реал" объявили стартовые составы на ответный матч 1/8 финала ЛЧ

Баку. 6 марта . REPORT.AZ/ Стали известны стартовые составы «ПСЖ» и «Реала» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, который пройдёт сегодня, 6 марта, на стадионе «Парк де Пренс».
Как передает Report составы команд следующие:
«ПСЖ»: Ареола, Силва, Маркиньос, Алвес, Берчиче, Мотта, Рабьо, Верратти, Ди Мария, Мбаппе, Кавани.
Запасные: Трапп, Кимпембе, Менье, Ло Чельсо, Диарра, Дракслер, Пасторе.
«Реал»: Навас, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело, Каземиро, Ковачич, Асенсио, Васкес, Роналду, Бензема.
Запасные: Касилья, Начо, Тео, Кроос, Модрич, Иско, Бэйл.
Напомним, в первом матче «Реал» одержал победу над «ПСЖ» со счётом 3:1.
Встреча начнется в 23-45 по местному времени.
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