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    "ПСЖ" и "Реал" объявили стартовые составы на ответный матч 1/8 финала ЛЧ

    Встреча начнется в 23-45 по бакинскому времени

    Баку. 6 марта . REPORT.AZ/ Стали известны стартовые составы «ПСЖ» и «Реала» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, который пройдёт сегодня, 6 марта, на стадионе «Парк де Пренс».

    Как передает Report составы команд следующие:

    «ПСЖ»: Ареола, Силва, Маркиньос, Алвес, Берчиче, Мотта, Рабьо, Верратти, Ди Мария, Мбаппе, Кавани.

    Запасные: Трапп, Кимпембе, Менье, Ло Чельсо, Диарра, Дракслер, Пасторе.

    «Реал»: Навас, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело, Каземиро, Ковачич, Асенсио, Васкес, Роналду, Бензема.

    Запасные: Касилья, Начо, Тео, Кроос, Модрич, Иско, Бэйл.

    Напомним, в первом матче «Реал» одержал победу над «ПСЖ» со счётом 3:1.

    Встреча начнется в 23-45 по местному времени.

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