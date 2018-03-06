"ПСЖ" и "Реал" объявили стартовые составы на ответный матч 1/8 финала ЛЧ

Встреча начнется в 23-45 по бакинскому времени

6 марта, 2018 22:50

https://report.az/storage/news/52257a333bf0ae1f916ede1265659bae/7fdad3ea-6284-431a-83d3-2057fee2d841_292.jpg Баку. 6 марта . REPORT.AZ/ Стали известны стартовые составы «ПСЖ» и «Реала» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, который пройдёт сегодня, 6 марта, на стадионе «Парк де Пренс». Как передает Report составы команд следующие: «ПСЖ»: Ареола, Силва, Маркиньос, Алвес, Берчиче, Мотта, Рабьо, Верратти, Ди Мария, Мбаппе, Кавани. Запасные: Трапп, Кимпембе, Менье, Ло Чельсо, Диарра, Дракслер, Пасторе. «Реал»: Навас, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело, Каземиро, Ковачич, Асенсио, Васкес, Роналду, Бензема. Запасные: Касилья, Начо, Тео, Кроос, Модрич, Иско, Бэйл. Напомним, в первом матче «Реал» одержал победу над «ПСЖ» со счётом 3:1. Встреча начнется в 23-45 по местному времени.

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