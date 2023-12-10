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"ПСЖ" и "Реал" договорились о трансфере Мбаппе

"ПСЖ" и "Реал" договорились о трансфере Мбаппе Мадридский "Реал" договорился с парижским "ПСЖ" о переходе французского нападающего Килиана Мбаппе.
Футбол
10 декабря 2023 г. 14:21
ПСЖ и Реал договорились о трансфере Мбаппе

Мадридский "Реал" договорился с парижским "ПСЖ" о переходе французского нападающего Килиана Мбаппе.

Как передает Report, об этом сообщает издание Sport.fr.

По договору сторон "ПСЖ" может получить денежную компенсацию и бонус за Мбаппе. Француз будет получать €35 млн в год, что сделало бы футболиста самым высокооплачиваемым среди игроков "Реала". Также испанский клуб готов сделать исключение из правил для футболиста и предоставить все права на использование своего образа за пределами поля.

В текущем сезоне Мбаппе принял участие в 13 матчах Лиги 1, в которых сумел отличиться 15 раз и сделать две голевые передачи. В конце октября Мбаппе стал третьим в голосовании за "Золотой мяч", уступив Эрлингу Холанду из английского "Манчестер Сити" и Лионелю Месси из «Интер Майами» соответственно.

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